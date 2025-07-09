«Сьон» хочет позвать «Зенит» в Швейцарию, сообщил президент Константин: «Всегда нравился этот клуб»

«Сьон» после 2:5 от «Зенита» хочет пригласить российский клуб в Швейцарию.

«Я не удовлетворен игрой нашей команды. Мне показалось, что оборонительная дисциплина была совсем не на высоте.

Что касается «Зенита», то мне всегда нравился этот клуб. Реванш? Мы собираемся пригласить «Зенит » в Швейцарию», – сказал президент «Сьона » Кристиан Константин.