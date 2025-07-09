«Сьон» хочет позвать «Зенит» в Швейцарию, сообщил президент Константин: «Всегда нравился этот клуб»
«Сьон» после 2:5 от «Зенита» хочет пригласить российский клуб в Швейцарию.
«Я не удовлетворен игрой нашей команды. Мне показалось, что оборонительная дисциплина была совсем не на высоте.
Что касается «Зенита», то мне всегда нравился этот клуб. Реванш? Мы собираемся пригласить «Зенит» в Швейцарию», – сказал президент «Сьона» Кристиан Константин.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
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