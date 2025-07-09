Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет со «Сьоном», «Ростов» против «Динамо» Махачкала, «Сочи» – «Пари НН»

Сегодня клубы Мир РПЛ проведут товарищеские матчи.

«Зенит» в рамках Winline Суперсерии встретится дома со «Сьоном», «Ростов» примет махачкалинское «Динамо», «Сочи» в гостях сыграет с «Пари НН».

Товарищеские матчи

Санкт-Петербург

«Зенит» Россия – «Сьон» Швейцария – 19:00

Ростов-на-Дону

«Ростов» – «Динамо» Махачкала - 19:00

Нижний Новгород

«Сочи» – «Пари НН» – 19:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.