Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет со «Сьоном», «Ростов» против «Динамо» Махачкала, «Сочи» – «Пари НН»
Сегодня клубы Мир РПЛ проведут товарищеские матчи.
«Зенит» в рамках Winline Суперсерии встретится дома со «Сьоном», «Ростов» примет махачкалинское «Динамо», «Сочи» в гостях сыграет с «Пари НН».
Товарищеские матчи
Санкт-Петербург
«Зенит» Россия – «Сьон» Швейцария – 19:00
Ростов-на-Дону
«Ростов» – «Динамо» Махачкала - 19:00
Нижний Новгород
«Сочи» – «Пари НН» – 19:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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