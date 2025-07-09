«Реал» из-за ошибок Асенсио и Рюдигера пропустил от «ПСЖ» дважды в первые 9 минут
«ПСЖ» воспользовался двумя ошибками «Реала» в начале игры.
Команды Хаби Алонсо и Луиса Энрике встречаются в полуфинале клубного чемпионата мира.
На 6-й минуте нерасторопные действия Рауля Асенсио в центре штрафной привели к первому голу. Защитник «Реала» прервал прострел, мяч подскочил в воздух, и защитник, промедлив, допустил потерю, позволил Усману Дембеле совершить перехват и ассистировать Фабиану Руису.
На 9-й минуте Антонио Рюдигер недалеко от центрального круга развернулся к своим воротам и попытался сделать передачу, но не попал по мячу. Дембеле вновь воспользовался ошибкой игрока «Реала» и увеличил разницу в счете – 2:0.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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