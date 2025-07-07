«Зенит» может обменять Вендела в «Аль-Хилаль» на Малкома, но вероятность этого небольшая («СЭ»)

«Зенит» может обменять Вендела на Малкома.

Ранее появилась информация , что главный тренер «Аль-Хилаля » Симоне Индзаги не рассчитывает на Малкома .

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к футболисту проявляют из Бразилии, но приоритетом для Малкома является переход в клуб топ-5 лиг Европы. Бразилец готов даже уступить в зарплате.

Если предложений из Европы не поступит, то Малком наверняка будет рассматривать вариант с возвращением в «Зенит».

Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит », Вендел переберется в «Аль-Хилаль».

В таком случае петербуржцам и клубу из Саудовской Аравии предстоит договориться о взаимных компенсациях за футболистов.