«Зенит» может обменять Вендела в «Аль-Хилаль» на Малкома, но вероятность этого небольшая («СЭ»)
«Зенит» может обменять Вендела на Малкома.
Ранее появилась информация, что главный тренер «Аль-Хилаля» Симоне Индзаги не рассчитывает на Малкома.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к футболисту проявляют из Бразилии, но приоритетом для Малкома является переход в клуб топ-5 лиг Европы. Бразилец готов даже уступить в зарплате.
Если предложений из Европы не поступит, то Малком наверняка будет рассматривать вариант с возвращением в «Зенит».
Также есть небольшая вероятность обмена игроками между клубами – Малком перейдет в «Зенит», Вендел переберется в «Аль-Хилаль».
В таком случае петербуржцам и клубу из Саудовской Аравии предстоит договориться о взаимных компенсациях за футболистов.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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