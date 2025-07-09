Энрике о Доннарумме и травме Мусиалы: «У Джиджо не было злого умысла, все знают, какой он добрый. Повреждения – часть футбола, желаем Джамалу скорейшего выздоровления»

Луис Энрике поддержал Джанлуиджи Доннарумму после эпизода с Джамалом Мусиалой.

В 1/4 финала клубного чемпионата мира «ПСЖ» обыграл «Баварию» (2:0). В конце 1-го тайма встречи Мусиала получил серьезную травму голеностопа, столкнувшись с Доннаруммой в штрафной площади «ПСЖ» – левая нога полузащитника «Баварии» неестественно изогнулась . У Мусиалы диагностировали перелом малоберцовой кости, он перенес операцию.

«Думаю, все, кто знаком с Джиджо, знают, какой он добрый. Футбол – это спорт, где все время случаются травмы, серьезные повреждения, это часть футбольного процесса. У него не было дурного умысла, это очевидно.

Я не собираюсь комментировать заявления партнеров [Мусиалы] по команде или других игроков, потому что это не входит в мои обязанности. Но с Джиджо все в порядке. Он был расстроен, даже больше, чем в тот момент. Думаю, он уже связался с Мусиалой, которому все мы желаем скорейшего выздоровления», – сказал главный тренер «ПСЖ».