Ерохин о скандалах в российском футболе: «Это не проблема «Зенита». Все вне нашей команды нас не должно интересовать»
Александр Ерохин заявил, что скандалы в российском футболе не мешают «Зениту».
– Как в команде воспринимают последние события вокруг российского футбола: скандалы, задержания, уголовные дела?
– На самом деле у нас основная задача – это подготовка. Все, что происходит вне нашей команды, нас не должно интересовать.
Основное – это подготовка к сезону, потому что старт уже не так далеко. Все остальное – не наша проблема, – сказал полузащитник «Зенита».
Это самое адское лето в истории нашего футбола
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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