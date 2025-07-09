Ерохин о скандалах в российском футболе: «Это не проблема «Зенита». Все вне нашей команды нас не должно интересовать»

Александр Ерохин заявил, что скандалы в российском футболе не мешают «Зениту».

– Как в команде воспринимают последние события вокруг российского футбола: скандалы, задержания, уголовные дела?

– На самом деле у нас основная задача – это подготовка. Все, что происходит вне нашей команды, нас не должно интересовать.

Основное – это подготовка к сезону, потому что старт уже не так далеко. Все остальное – не наша проблема, – сказал полузащитник «Зенита ».

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