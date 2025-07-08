Ерохин о «Зените»: «Хорошая атмосфера в раздевалке. Нет разделения между россиянами и легионерами, все вместе общаемся»

Александр Ерохин заявил, что в «Зените» нет разделения между россиянами и легионерами.

— Чей русский голос самый слышный в раздевалке «Зенита»?

— Мне сложно за себя говорить. Но мы с Михаилом Кержаковым самые старшие в команде. Стараемся поддерживать ребят в любых моментах. Стараемся кому‑то подсказать. Кого‑то подбодрить, поддержать. Сейчас хорошая атмосфера в раздевалке.

У нас нет разделения между россиянами и легионерами. Все вместе общаемся, — сказал 35-летний полузащитник «Зенита ».