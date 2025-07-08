Ерохин о «Зените»: «Хорошая атмосфера в раздевалке. Нет разделения между россиянами и легионерами, все вместе общаемся»
Александр Ерохин заявил, что в «Зените» нет разделения между россиянами и легионерами.
— Чей русский голос самый слышный в раздевалке «Зенита»?
— Мне сложно за себя говорить. Но мы с Михаилом Кержаковым самые старшие в команде. Стараемся поддерживать ребят в любых моментах. Стараемся кому‑то подсказать. Кого‑то подбодрить, поддержать. Сейчас хорошая атмосфера в раздевалке.
У нас нет разделения между россиянами и легионерами. Все вместе общаемся, — сказал 35-летний полузащитник «Зенита».
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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