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«Юве» предлагал «МЮ» 20 млн евро за Санчо, манкунианцы хотят 30 млн. Переговоры продвигаются, у вингера нет других предложений

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обсуждают сумму трансфера Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось, что переговоры о трансфере 25-летнего вингера проходят позитивно.

Вчерашние контакты значительно приблизили стороны к сделке, сообщает Sport Mediaset. Туринцы считают англичанина ключевым игроком для усиления команды Игоря Тудора.

Главным вопросом остается зарплата Джейдона, которую игрок, похоже, готов снизить, чтобы уложиться в потолок зарплат «бьянконери».

Также утверждается, что изначально манкунианцы запрашивали за игрока 30 млн евро, в то время как «Ювентус» поднял предложение до 20 млн. Клубам предстоит определить сумму, вокруг которой будет строиться финальное соглашение.

Близость сделки также обусловлена отсутствием альтернатив у «Юнайтед» и самого Санчо, у которого нет других предложений.

Прошлый сезон Джейдон провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах за «синих» на его счету 5 голов и 10 ассистов.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sport Mediaset
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