«Юве» предлагал «МЮ» 20 млн евро за Санчо, манкунианцы хотят 30 млн. Переговоры продвигаются, у вингера нет других предложений

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» обсуждают сумму трансфера Джейдона Санчо.

Ранее сообщалось , что переговоры о трансфере 25-летнего вингера проходят позитивно.

Вчерашние контакты значительно приблизили стороны к сделке, сообщает Sport Mediaset. Туринцы считают англичанина ключевым игроком для усиления команды Игоря Тудора .

Главным вопросом остается зарплата Джейдона, которую игрок, похоже, готов снизить, чтобы уложиться в потолок зарплат «бьянконери».

Также утверждается, что изначально манкунианцы запрашивали за игрока 30 млн евро, в то время как «Ювентус » поднял предложение до 20 млн. Клубам предстоит определить сумму, вокруг которой будет строиться финальное соглашение.

Близость сделки также обусловлена отсутствием альтернатив у «Юнайтед » и самого Санчо , у которого нет других предложений.

Прошлый сезон Джейдон провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах за «синих» на его счету 5 голов и 10 ассистов.