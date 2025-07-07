Санчо близок к переходу в «Ювентус». Переговоры с «МЮ» проходят позитивно (Николо Скира)
Вингер «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо близок к переходу в «Ювентус».
Переговоры о трансфере 25-летнего англичанина проходят позитивно, на этой неделе ожидаются прямые контакты между туринским и манкунианским клубами, сообщает журналист Николо Скира.
Прошлый сезон Санчо провел на правах аренды в «Челси». В 42 матчах во всех турнирах за «синих» на его счету 5 голов и 10 ассистов.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Николо Скиры в Х
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