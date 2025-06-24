«Фенербахче» предлагает «МЮ» за Санчо 18 млн евро, вингеру готовы платить12 млн в год. Джейдон интересен «Юве» и «Наполи» (Орацио Аккомандо)
«Фенербахче» направил официальное предложение по Джейдону Санчо.
По сведениям журналиста Орацио Аккомандо, турецкий клуб готов заплатить за вингера «Манчестер Юнайтед» 18 миллионов евро. Санчо предложен контракт по схеме «3+1» с зарплатой 12 млн евро за сезон.
Сообщается, что у Санчо также есть предложения от «Ювентуса» и «Наполи», однако итальянские клубы предлагают англичанину гораздо более низкую зарплату.
В минувшем сезоне Джейдон на правах аренды выступал за «Челси». Со статистикой25-летнего вингера можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Орацио Аккомандо
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