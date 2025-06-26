Судья по делу Негрейры вызвала Лапорту, Энрике и Вальверде в качестве свидетелей. Показания президента и экс-тренеров «Барсы» считают необходимыми (COPE)
По информации COPE, судья Алехандра Хиль, ведущая дело о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, запросила показания президента и двух бывших тренеров каталонского клуба. По мнению судьи, показания Лапорты, Энрике и Вальверде необходимы для расследования дела.
Ранее аналогичный запрос подала прокуратура, указав, что показания этих свидетелей имеют «особую важность». Дата слушания будет определена позднее.
Напомним, «Барселоне» и ее руководству были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании (RFEF). Суд посчитал преступлением выплату Негрейре 7,7 млн евро от «Барселоны» в период с 2001-го по 2018-й.