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Ассоциация судей Испании примет участие в разбирательствах по делам о выплатах «Барсы» Негрейре и роликах ТВ «Реала»

Испанские арбитрыбудут судиться из-за роликов ТВ «Реала» и «дела Негрейры».

Ассоциация испанских футбольных арбитров (AESAF) заявила о намерении принять участие в возобновившемся процессе по делу о роликах Real Madrid TV про судейство. Также профсоюз поучаствует в процессе по делу о выплатах «Барселоны» бывшему вице-президенту Технического комитета судей (CTA) Хосе Марии Энрикесу Негрейре в период с 2001 по 2018 год.

По мнению ассоциации, оба дела наносят ущерб репутации испанских арбитров.

«Как известно, одной из целей AESAF является защита интересов испанского судейского сообщества, обеспечение его целостности, чести и репутации, как в целом, так и индивидуально. В связи с этим Совет директоров AESAF рассматривает несколько открытых дел, которые касаются нас на юридическом уровне.

Во-первых, что касается дела, возбужденного в связи с выплатами «Барселоны» господину Энрикесу Негрейре, бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской федерации футбола, мы поручили нашим юридическим службам начать процесс изучения возможности выступить в качестве частного обвинителя.

В данном случае речь идет об обвинениях в коррупции в судейской среде, с которым мы никоим образом не можем согласиться, поскольку можем без тени сомнения заявить, что ни один из наших коллег за всю карьеру не принимал никаких спортивных решений, основываясь на предполагаемом влиянии Энрикеса Негрейры. Поэтому мы хотим и должны защищать свою честь и имидж в суде. Мы понимаем, что это сложный процесс, но считаем, что обязаны попытаться это сделать.

Во-вторых, проанализировав информацию о решении, вынесенном 1 июля Центральным административным судом Мадрида, удовлетворившим апелляцию Ла Лиги и распорядвшимся о возобновлении дисциплинарного дела по материалам видео ТВ «Реала» в отношении судей, от имени ассоциации мы выражаем удовлетворение. Мы считаем, что поведение «Реала» может представлять собой дисциплинарное нарушение в соответствии со статьями 66, 68, 69, 70 и 106 Дисциплинарного кодекса RFEF, поскольку распространяемые ролики могут выходить за рамки спортивной критики и влиять на честность соревнований и репутацию судейского корпуса.

С другой стороны, суд отвергает защиту такого поведения в соответствии с правами на свободу выражения мнений и распространения информации, заявляя, что это право ограничено соблюдением правил игры и запретом преследования или травли судей. По мнению AESAF, это решение признает значимость дела, устанавливая, что предмет разбирательства ставит под сомнение честь коллектива и подрывает независимость работы судей на соревнованиях, чего мы в мире футбола не можем и не должны допускать ради нашего блага.

В конечном счете, постановление требует от RFEF возобновить дисциплинарное производство в отношении «Реала», разрешив сбор доказательств, в котором ранее было отказано, для обеспечения полноценной процедуры и надлежащего выяснения фактов. Исходя из этого, мы совместно с нашими консультантами изучим возможность участия в разбирательстве, чтобы усилить легитимность иска, выступив в качестве представителей судейской группы, ставшей объектом преследования, о котором говорится в постановлении суда.

В заключение, мы проводим юридическую оценку обоих дел и в дальнейшем будем действовать аналогичным образом в отношении любых других вопросов, которые угрожают чести, неподкупности и репутации арбитражной комиссии», – говорится в заявлении ассоциации.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoсудьи
logoБарселона
Real Madrid TV
Хосе Мария Энрикес Негрейра
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