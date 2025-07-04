«Торпедо» могут исключить из РПЛ как до, так и после начала сезона. Тогда в лиге останется 15 клубов

Генсек РФС сообщил, что в Мир РПЛ может остаться 15 клубов.

– Утверждение РФС итогов соревнований прошлого сезона говорит о том, что тему выхода «Торпедо» в РПЛ открутить назад уже нельзя?

– Мы находимся внутри дела, связанного с возможным совершением правонарушения. Поэтому решение, не исключено, последует и после начала нового сезона.

– Получается, снятие «Торпедо» с соревнований возможно уже по ходу сезона?

– Ну если то, в чем его обвиняют, будет доказано после начала соревнований, вы предлагаете это игнорировать?

– Смотря что игнорировать. Ведь даже если анализировать матчи «Торпедо», которые судил арбитр Максим Перезва, чье имя фигурирует в деле Соболева и Скородумова, то там не обнаружено решений арбитра в пользу автозаводцев. И участвовал ли в этом клуб в целом?

– Смотрите, здесь неважно, участвовал ли... Это имеет значение, но для отдельной квалификации в отношении судей. Здесь главное то, что совершили люди. Или не совершили. Исходя из того, какие обстоятельства установят, будем принимать решения.

– Кто займет место черно-белых в РПЛ в случае снятия с турнира?

– Никто.

– То есть в премьер-лиге останется 15 команд?

– Да, – сообщил Максим Митрофанов .