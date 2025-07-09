  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом: «Игроки «Спартака», друзья из других команд, все на это надеялись. Я в это тоже поверил. Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды!»
37

Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом: «Игроки «Спартака», друзья из других команд, все на это надеялись. Я в это тоже поверил. Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды!»

Миенти Абена рассказал, как все хотели, чтобы «Зенит» не стал чемпионом.

Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?
 
- Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

Все футболисты «Спартака»?

– Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеется). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах: в Венгрии, Словакии, Голландии – и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат! – сказал бывший защитник «Спартака». 

Абена покинул «Спартак» в это межсезонье. Защитник расторг соглашение с московским клубом и перешел в турецкий «Газиантеп».

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?5390 голосов
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМиенти Абена
logoСпартак
logoвысшая лига Турция
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoГазиантеп
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Абена о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Встретились лично в Дубае, было здорово. Желаю ему бороться до конца и верить в хороший конец этой истории»
9сегодня, 07:33
Абена о «Спартаке»: «Переход оказался небольшим разочарованием. Станкович первым позвонил, сказал: «Миенти, все будет великолепно». Поступки говорят громче»
56сегодня, 06:30
Абена перешел в «Газиантеп» – 12-ю команду Турции прошлого сезона. Экс-защитник «Спартака» подписал двухлетний контракт
121 июля, 15:55
Главные новости
Гастроэнтерит Мбаппе вызвали бактерии в курином мясе, француз потерял 6 кг. Форварду «Реала» стало плохо перед вылетом в США, у него подозревали тепловой удар (L’Equipe)
1114 минут назад
Сальгадо о критике КЧМ от Тебаса: «Он ошибается. Футбол – это не только Ла Лига, АПЛ или Серия А, это гораздо больше. Нравится это или нет, но все идет очень хорошо»
116 минут назад
Ямаль купил золотую цепь с бриллиантами и инициалами LY за 400 тысяч долларов
6431 минуту назадФото
Палата общин Великобритании одобрила создание футбольного регулятора для клубов АПЛ и EFL. За законопроект проголосовали 415 членов парламента, против – 98
636 минут назад
Спортс’’ Кэмп 2025 уже начался! Три направления: Editorial, Digital и Product – ждем ваших заявок!
39 минут назадВакансия
Промес мог вернуться в «Дубай» или перейти в клуб из Латвии в случае освобождения из-под стражи, заявил адвокат футболиста. Квинси хочет играть, чтобы содержать троих детей
48сегодня, 08:34
Еще один клуб и несколько арбитров подозреваются во влиянии на результаты матчей в России («СЭ»)
83сегодня, 08:22
Энрике о Доннарумме и травме Мусиалы: «У Джиджо не было злого умысла, все знают, какой он добрый. Повреждения – часть футбола, желаем Джамалу скорейшего выздоровления»
2сегодня, 08:13
«Я+ты=❤️» на футболке в Суперкубке? Это реально
сегодня, 07:00Спецпроект
21-летний Обрадор перейдет в «Бенфику». «Реал» включил защитника в сделку по трансферу Каррераса
22сегодня, 06:58
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «РФС должен занять активную позицию и навести порядок в судействе. Нужно контролировать финансовое положение клубов и не допускать такое количество скандалов»
3 минуты назад
Гюсто о 2:0 с «Флуминенсе»: «Было трудно дышать, играть в таких условиях тяжело. Это касается всех команд – главное, что «Челси» выполнил свою задачу»
53 минуты назад
Товарищеские матчи. «Зенит» сыграет со «Сьоном», «Ростов» против «Динамо» Махачкала, «Сочи» – «Пари НН»
1сегодня, 08:35
Пономарев против исключения «Торпедо» из РПЛ: «Зачем ребят наказывать? Они даже не в курсе были, может. Судью могли купить – надо его взять и руководство смотреть»
9сегодня, 07:57
Глава ФНЛ о владельцах клубов: «Самая надежная форма владения – когда есть доля и государства, и частного инвестора. Сейчас опасение вызывает судьба почти всех команд»
8сегодня, 07:45
Жоао Педро набрал 10 очков за 2 гола «Флуминенсе». Форвард дебютировал за «Челси» в плей-офф КЧМ
сегодня, 07:37Фэнтези
Абена о Промесе: «Его сердце до сих пор принадлежит «Спартаку»! Встретились лично в Дубае, было здорово. Желаю ему бороться до конца и верить в хороший конец этой истории»
9сегодня, 07:33
Энрике перед полуфиналом клубного ЧМ: «Реал» сложно анализировать – тактически это новая команда. Хакими – один из лучших крайних защитников, которых я тренировал»
2сегодня, 06:30
«ПСЖ» – «Реал». Онлайн-трансляция начнется в 22:00
9сегодня, 06:20
Орещук про РПЛ: «Ужесточение лимита не сделает наш футбол лучше. Если везем легионеров, они должен быть на голову сильнее наших. Нужно ужесточать параметры иностранцев»
16сегодня, 05:55