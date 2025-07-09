Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом: «Игроки «Спартака», друзья из других команд, все на это надеялись. Я в это тоже поверил. Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды!»
Миенти Абена рассказал, как все хотели, чтобы «Зенит» не стал чемпионом.
– Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?
- Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!
– Все футболисты «Спартака»?
– Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеется). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.
Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах: в Венгрии, Словакии, Голландии – и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат! – сказал бывший защитник «Спартака».
Абена покинул «Спартак» в это межсезонье. Защитник расторг соглашение с московским клубом и перешел в турецкий «Газиантеп».
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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