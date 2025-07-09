Абена рад, что «Зенит» не стал чемпионом: «Игроки «Спартака», друзья из других команд, все на это надеялись. Я в это тоже поверил. Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды!»

Миенти Абена рассказал, как все хотели, чтобы «Зенит» не стал чемпионом.

– Рад ли ты, что «Зенит» не стал чемпионом?



- Конечно! Все, с кем я говорил, надеялись, чтобы это был не «Зенит»!

– Все футболисты «Спартака»?

– Футболисты «Спартака», друзья из других команд (смеется). «Хотя бы раз, только не «Зенит». Я в это тоже поверил. В итоге так и получилось.

Но какой же у вас крутой чемпионат и классные команды! Я поиграл во многих странах: в Венгрии, Словакии, Голландии – и с уверенностью могу сказать, что многие из команд РПЛ могли бы занять место в первой пятерке. Просто великолепный чемпионат! – сказал бывший защитник «Спартака».

Абена покинул «Спартак» в это межсезонье. Защитник расторг соглашение с московским клубом и перешел в турецкий «Газиантеп ».