Абена о «Спартаке»: «Переход оказался небольшим разочарованием. Станкович первым позвонил, сказал: «Миенти, все будет великолепно». Поступки говорят громче»

Миенти Абена высказался по поводу обстоятельств ухода из «Спартака».

Защитник ранее расторг соглашение с московским клубом и перешел в турецкий «Газиантеп». За «Спартак» футболист сыграл семь матчей в Мир РПЛ.

– Когда ты только переходил в «Спартак», все думали, что это трансфер Деяна Станковича. Но в итоге ты не играл. Почему так получилось?

– Честно, я не знаю, ха-ха. В РПЛ удалось сыграть лишь семь раз. Для меня это сумасшествие. Очень сложно это принять.

Помню игру против «Ростова». Думаю, что там все получалось достаточно хорошо. Уверен, что мог показывать себя на том же уровне и дальше.

Я привык к лиге, чувствовал, что смогу помочь команде. Но, к сожалению, так бывает, что тренер верит в других футболистов больше. И я уважаю решение Деяна.

Но это не отменяет того, что для меня переход оказался небольшим разочарованием. Ты готов драться, но у тебя нет возможности это сделать.

– С кем ты общался перед переходом?

– С Томашом (Амаралом, бывшим спортивным директором «Спартака» – Спортс’‘). И, конечно, со Станковичем.

Он первым позвонил мне! Я сказал ему: «Слушай, ты уверен? Ха-ха. Это далеко от моего дома, моя семья не сможет переехать в Россию».

Деян сказал: «Нет, Миенти, все будет великолепно». В конечном итоге поступки говорят громче, – сказал Миенти Абена .