Экс-защитник «МЮ» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»

Бывший защитник «МЮ» Габриэль Хайнце будет работать в «Арсенале».

47-летний аргентинец вошел в тренерский штаб Микеля Артеты , с которым играл за «ПСЖ».

После завершения карьеры игрока Хайнце тренировал «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту Юнайтед» и другие клубы. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» был без работы с 2023 года.