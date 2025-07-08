Экс-защитник «МЮ» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»
Бывший защитник «МЮ» Габриэль Хайнце будет работать в «Арсенале».
47-летний аргентинец вошел в тренерский штаб Микеля Артеты, с которым играл за «ПСЖ».
После завершения карьеры игрока Хайнце тренировал «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту Юнайтед» и другие клубы. Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и «Реала» был без работы с 2023 года.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Арсенала»
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