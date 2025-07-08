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Экс-защитник «МЮ» Хайнце вошел в штаб Артеты в «Арсенале»

Бывший защитник «МЮ» Габриэль Хайнце будет работать в «Арсенале».

47-летний аргентинец вошел в тренерский штаб Микеля Артеты, с которым играл за «ПСЖ».

После завершения карьеры игрока Хайнце тренировал «Архентинос Хуниорс», «Велес Сарсфилд», «Атланту Юнайтед» и другие клубы. Бывший защитник «Манчестер  Юнайтед» и «Реала» был без работы с 2023 года.

Кто выйдет в финал клубного ЧМ: «Реал» или «ПСЖ»?1284 голоса
Реал МадридРеал Мадрид
ПСЖПСЖ
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт «Арсенала»
logoАрсенал
logoГабриэль Хайнце
logoпремьер-лига Англия
logoМикель Артета
logoМанчестер Юнайтед
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