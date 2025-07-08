Экс-директор «Арсенал» Эду перешел в «Ноттингем». Он занял пост главы футбольного направления

«Ноттингем Форест» назначил Эду на пост главы футбольного направления.

В функции 47-летнего бразильца входят все относящиеся к футболу вопросы, включая рекрутинг, качество игры, стратегию команды и развитие игроков.

Ранее Эду Гаспар занимал пост главы футбольного направления в «Олимпиакосе», португальском «Риу Аве», должность технического директора в «Арсенале» и координатора команды в сборной Бразилии.

Как игрок Эду известен по выступлениям за «Арсенал », «Валенсию» и «Коринтианс».