Агент Захаряна: «Никаких повреждений нет. Арсен планово закончил тренировку раньше, все хорошо»

Агент Арсена Захаряна опроверг информацию о новой травме футболиста.

Сообщалось , что российский полузащитник «Реал Сосьедад » досрочно завершил тренировку команды из-за болей в камбаловидной мышце. В прошлом сезоне Захарян из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге , забив один мяч.

«Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет.

Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре – 18-го числа проводят товарищескую встречу. Информация о повреждении не соответствует действительности», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.