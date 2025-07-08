Агент Захаряна: «Никаких повреждений нет. Арсен планово закончил тренировку раньше, все хорошо»
Агент Арсена Захаряна опроверг информацию о новой травме футболиста.
Сообщалось, что российский полузащитник «Реал Сосьедад» досрочно завершил тренировку команды из-за болей в камбаловидной мышце. В прошлом сезоне Захарян из-за повреждений сыграл только три матча в Ла Лиге, забив один мяч.
«Откуда взяли информацию про повреждение? Арсен планово закончил тренировку раньше. Никаких повреждений, ничего нет.
Сегодня он провел две тренировки, все хорошо. Тренируется и готовится дальше к предстоящей игре – 18-го числа проводят товарищескую встречу. Информация о повреждении не соответствует действительности», – сказал представитель Захаряна Геннадий Голубин.
Реал Мадрид
ПСЖ
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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