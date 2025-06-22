Карпин о Захаряне в «Сосьедаде»: «Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию, а он пока не в состоянии. Перспектива есть, надо ее вывести на свет божий»

Валерий Карпин высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Сосьедаде».

Большую часть минувшего сезона 22-летний полузащитник пропустил из-за травм. В 3 матчах за команду в Ла Лиге он забил 1 мяч.

«Проблемы нет, просто надо выиграть конкуренцию. А он не в состоянии пока ее выиграть. Из-за травм, из-за чего-то еще, не готов к интенсивности.

Миллион факторов, из-за которых кто-то не выигрывает конкуренцию. Я общаюсь со спортивным директором, он вместе со мной играл в «Реал Сосьедад ». Мы общаемся по поводу Захаряна тоже.

Если бы в нем не видели перспективу, его бы за 12 млн евро не покупали. Перспектива есть, просто надо ее вывести на свет божий, скажем так», – сказал главный тренер сборной России и «Динамо ».