Корнеев о «Спартаке»: «Ощущение, что игроки не хотят идти в клуб, учитывая полный бардак в спортивном департаменте. Заболотный никому не был нужен из топовых команд!»
Нападающий ранее подписал соглашение с красно-белыми на один сезон.
– Наверное, самый удивительный пока трансфер этого лета – Заболотный в «Спартаке». В чем логика?
– Знаете, такое впечатление, что кто-то позвонил Кахигао, который отдыхал на Мальдивах, и сказал, что трансферы уже давно можно делать!
«Спартак» везде опаздывает. И у меня, наверное, впервые сложилось ощущение, что в этот клуб игроки не хотят идти, учитывая полный бардак в спортивном департаменте.
Понимаете, «Спартак» умудряется покупать задорого и очень дешево продавать. А бывает, и вовсе отпускает футболистов бесплатно. Просто браво!
Заболотный никому не был нужен из топовых клубов! Кроме «Спартака»...
– С чем связываете спад в игре Угальде весной? Способен ли он забить 17 мячей в новом сезоне?
– Угальде будет играть так же, как и до прошлого сезона. Думаю, он и десяти мячей не забьет, – сказал бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев.