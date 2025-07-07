Ловчев о Заболотном: «Такие покупки – это опущение «Спартака», с ним бороться за первое место не будут. Слабый игрок, в его годы скоро заканчивать надо»
Евгений Ловчев считает, что Антон Заболотный не соответствует уровню «Спартака».
– Когда покупают Заболотного, мне трудно это понять. И когда мне рассказывают, что он где‑то там что‑то забивать будет… он слабый игрок для меня!
– Ему есть, что доказывать.
– А до этого не надо было? В его годы скоро заканчивать надо. Ничего он не может разнообразить. Он будет игроком запаса в этом «Спартаке».
Беря таких игроков, это опущение «Спартака». Я извиняюсь перед ним. Все вы говорите: он игрок-функционал. «Спартаку» нужен хороший игрок. Люди, которые не болеют за «Спартак», еще скажут «спасибо» Заболотному после окончания сезона. С этим футболистом «Спартак» бороться за первое место не будет.
Давайте так: пусть Заболотный докажет мне, что он хороший футболист. Пусть это будет для него мотивацией, – сказал бывший защитник «Спартака».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?35333 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости