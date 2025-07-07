Ловчев о Заболотном: «Не особо в него верю, когда «Спартак» ставит задачу занять первые места. Будет выходить на замену – пускай он мне докажет обратное»
Евгений Ловчев оценил перспективы Антона Заболотного в «Спартаке».
Красно-белые подписали экс-форварда «Химок» 1 июля.
«Это игрок, которого надо обслуживать, игрок штрафной площади, может вверху сыграть. В любой команде, в которой играл, он все равно забивал.
Когда «Спартак» ставит задачу [занять] первые места, то я в Заболотного не особо верю. Этот игрок через какое‑то время будет выходить на замену и прочее. Вот пускай он мне докажет обратное», — сказал бывший футболист «Спартака».
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33666 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости