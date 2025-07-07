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  • Ловчев о Заболотном: «Не особо в него верю, когда «Спартак» ставит задачу занять первые места. Будет выходить на замену – пускай он мне докажет обратное»
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Ловчев о Заболотном: «Не особо в него верю, когда «Спартак» ставит задачу занять первые места. Будет выходить на замену – пускай он мне докажет обратное»

Евгений Ловчев оценил перспективы Антона Заболотного в «Спартаке».

Красно-белые подписали экс-форварда «Химок» 1 июля.

«Это игрок, которого надо обслуживать, игрок штрафной площади, может вверху сыграть. В любой команде, в которой играл, он все равно забивал. 

Когда «Спартак» ставит задачу [занять] первые места, то я в Заболотного не особо верю. Этот игрок через какое‑то время будет выходить на замену и прочее. Вот пускай он мне докажет обратное», — сказал бывший футболист «Спартака».

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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