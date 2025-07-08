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Экс-боец UFC Олейник – о драке Смолова: «Если он не начинал этот конфликт, почему не может за себя постоять?»

Алексей Олейник высказался о драке футболиста Федора Смолова в кафе.

«Если Смолов не начинал этот конфликт, то почему он как мужчина не может за себя постоять? Да, это не должно быть в заведениях общественного питания. Поэтому, давайте не примешивать сюда всякие глупости, когда мы замыливаем все человеческое, мужское, слово чести и так далее.

Если люди не понимают, что они напрямую оскорбляют другого человека, то почему этот человек не может защитить свою честь?» – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России. Инцидент произошел в мае – в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. 

Смолов ударил двух мужчин в «Кофемании». В той самой, где дрались Кокорин и Мамаев

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Betonmobile
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logoФедор Смолов
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