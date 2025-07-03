«Милан» показал выездную форму на новый сезон – белую с символом Diavoletto

«Милан» представил выездную форму на сезон-2025/26.

«Милан » и PUMA сегодня представили свою новую выездную форму на сезон 2025/26 с «дьявольским» дизайном, отдающим дань уважения богатой истории и культуре «россонери».

Футболка переосмысливает вечную классику: чисто белая основа выездной формы «Милана» подчеркнута динамичными красными и черными акцентами. Этот новый дизайн сочетает наследие с инновациями, показывая один из самых знаковых символов «россонери»: Diavoletto (с итал. «маленький дьявол» – Спортс’‘).

Впервые представленная в 1980-х годах, культовая эмблема Diavoletto возвращается, чтобы вдохновить на создание формы, сделанной для тех, кто несет наследие «Милана» не только на своей футболке, но и в своей душе.

Символ страсти и гордости, дьявол стал отличительной чертой клуба, мгновенно узнаваемой болельщиками по всему миру. С этой новой выездной формой PUMA вернула классический вид и ощущение, добавив современную изюминку, чтобы отразить как историю, так и будущее «Милана» и создать чертовски классную форму», – говорится на сайте «Милана».

Фото: acmilan.com