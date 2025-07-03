Фото
3

«Милан» показал выездную форму на новый сезон – белую с символом Diavoletto

«Милан» представил выездную форму на сезон-2025/26.

«Милан» и PUMA сегодня представили свою новую выездную форму на сезон 2025/26 с «дьявольским» дизайном, отдающим дань уважения богатой истории и культуре «россонери».

Футболка переосмысливает вечную классику: чисто белая основа выездной формы «Милана» подчеркнута динамичными красными и черными акцентами. Этот новый дизайн сочетает наследие с инновациями, показывая один из самых знаковых символов «россонери»: Diavoletto (с итал. «маленький дьявол» – Спортс’‘).

Впервые представленная в 1980-х годах, культовая эмблема Diavoletto возвращается, чтобы вдохновить на создание формы, сделанной для тех, кто несет наследие «Милана» не только на своей футболке, но и в своей душе.

Символ страсти и гордости, дьявол стал отличительной чертой клуба, мгновенно узнаваемой болельщиками по всему миру. С этой новой выездной формой PUMA вернула классический вид и ощущение, добавив современную изюминку, чтобы отразить как историю, так и будущее «Милана» и создать чертовски классную форму», – говорится на сайте «Милана».

Фото: acmilan.com

Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?19003 голоса
Станет основным, забьет 10+ за сезонАнтон Заболотный
Будет полезно выходить на заменуСпартак
Провалится, не будет игратьЗенит
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Милана»
logoстиль
logoМилан
игровая форма
logoсерия А Италия
logoPuma
logoРафаэл Леау
logoКристиан Пулишич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Милан» показал красно-черную домашнюю форму на новый сезон – с красно-белой эмблемой
1222 мая, 09:27Фото
Главные новости
Карпин о том, почему российские игроки не уезжают из РПЛ: «Смысл уезжать на те же деньги, а то и меньше? Это все трудности – в 90-е мы адаптировались, потому что в Европе платили больше»
1 минуту назад
Диогу Жота погиб в ДТП в Испании. Он был в машине с братом Андре, автомобиль вылетел с дороги и загорелся
42638 минут назад
Карпин о госфинансировании: «Если его убрать, рынок станет реальным, завышенных зарплат не будет ни у кого. В Финляндии клубы живут на 20 млн евро и даже меньше»
9043 минуты назад
«Спартак» близок к трансферу Адли из «Милана». Опорник провел сезон в «Фиорентине» (Иван Карпов)
1644 минуты назад
Россия и Чили сыграют в Москве в ноябре: «Скоро объявят о дате и стадионе, где пройдет матч»
956 минут назад
«Реал» заработал больше всех на КЧМ перед 1/4 финала – 55,2 млн евро. «Бавария» – 2-я (52,3 млн), «ПСЖ» – 3-й, «Челси» – 4-й
16сегодня, 07:22
Болельщики «Реала» делают всех в фишках. Фаны других клубов, подключайтесь!
сегодня, 07:00Тесты и игры
Россия – 26-я в рейтинге коэффициентов УЕФА, Рахимова выбила Паолини с «Уимблдона», Ферстаппен может перейти в «Мерседес», Шабанов в «Айлендерс», игроки НХЛ на Олимпиаде и другие новости
18сегодня, 06:10
Романцев о том, что «Спартак» «собирал все сливки советского футбола»: «Бог таким сказочникам судья. Брали тех, кто хотел играть именно за ромбик, Карпин приходил не в статусе звезды»
119сегодня, 05:52
ФИФА раздавала по 2 билета на матч «Боруссии» и «Монтеррея» тем, кто посещал игру «ПСЖ» – «Майами». В среду арену в Атланте заполнили менее чем наполовину (Daily Mail)
59сегодня, 03:39
Ко всем новостям
Последние новости
«Ди Мария не перешел в «Спартак», когда я сам за ним летал. Модрича я хотел, с Лавесси говорил, смотрели Видаля и Алексиса Санчеса». Черчесов о несостоявшихся трансферах
87 минут назад
Карасев о критике от «Динамо»: «Рано или поздно с каким-то клубом не будет складываться – можно даже не ошибаться, но начнутся разговоры: «Сыграли вничью, но могли выиграть». Этот сезон мне не удался»
518 минут назад
Генсек РФС о жеребьевке Кубка: «Если кто-то хочет смотреть 3 часа, как гримируют амбассадоров, у нас секретов нет. Будем звук в этот момент исключать»
4сегодня, 07:40
Юран о назначении в «Беледиеспор»: «Открою российским тренерам дорогу в Турцию, надеюсь. Рахимов сказал: «Жаль, что ты не в РПЛ будешь работать»
12сегодня, 06:59
Советник главы УЕФА Прядкин: «Руководство относится к России положительно: всесторонняя поддержка, все выплаты происходят. Другой разговор, что европейская политика влияет»
3сегодня, 06:42
Карасев не верит, что ИИ заменит арбитров: «С роботами-судьями это уже будет не футбол. Рефери же не просто фиксирует, а еще и управляет игрой»
13сегодня, 06:02
«Убрать «Торпедо» — все равно что разрезать живого человека». Олимпийская чемпионка Лидия Иванова обратилась к РФС
16сегодня, 05:36
Товарищеские матчи. «Зенит» примет «Динамо» Махачкала, «Рубин» сыграет с «Енисеем»
17сегодня, 05:18
США сыграют с Мексикой в финале Кубка КОНКАКАФ 7 июля
5сегодня, 04:42
Кубок КОНКАКАФ. 1/2 финала. Мексика победила Гондурас, США обыграли Гватемалу
6сегодня, 04:08