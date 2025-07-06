«Крылья» представили форму в честь симфонии №7 Шостаковича: «Звуковая волна, олицетворяющая динамику финальных аккордов, – центральный элемент дизайна»

Крылья Советов» представили форму на сезон-2025/26.

Совместно с техническим партнером клуба Wildberries была разработана форма в честь симфонии №7 композитора Дмитрия Шостаковича.

«Нас вдохновил один из главных символов силы человеческого духа в годы Великой Отечественной Войны – симфония №7 Дмитрия Шостаковича, завершенная в 1941 году в Куйбышеве. Именно здесь состоялась премьера легендарной «Ленинградской» симфонии 5 марта 1942 года. Спустя всего несколько месяцев был образован футбольный клуб «Крылья Советов».

Звуковая волна, олицетворяющая динамику финальных аккордов симфонии, стала центральным элементом дизайна. Форма выполнена в традиционных клубных цветах. Волна продолжается на воротнике и манжетах, объединяя образ», – говорится в сообщении «Крыльев».

«Крылья Советов » стартуют в Мир РПЛ 19 июля гостевым матчем с «Акроном».

Фото: pfcks.ru