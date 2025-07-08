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Пономарев о драке Смолова: «Это произошло на фоне ухода из «Краснодара», скорее всего. Завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка»

Владимир Пономарев считает, что Федору Смолову следует завершить карьеру.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара» и сборной России, произошедшей в мае в кафе «Кофемания» в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

«Скорее всего, драка произошла на фоне того, что его не оставили в команде. Он, конечно, переживал из-за этого. Естественно, он болезненно отреагировал. Возможно, ему что-то сказали, спровоцировали – вот он и подрался. 

Конечно, он был не прав, но все произошло на эмоциях, он сильно переживает. Сейчас ему приходится искать другую команду, но его вряд ли кто-то возьмет. Ну подумаешь, подрался – не самая большая проблема. Он уже извинился за случившееся и написал заявление в полицию. Думаю, инцидент исчерпан, и никакого продолжения не будет.

Считаю, что завершить карьеру было бы правильным решением. Не нужно метаться с командами – будет сплошная нервотрепка. Его не будут ставить в состав, он будет нервничать, обижаться, тренироваться, выпивать – и все это может закончиться очередным инцидентом, еще похлеще предыдущего.

Логично, что он ушел из «Краснодара»: мало играл, выходил эпизодически. Уже, можно сказать, отыграл свое. Ему уже 35 лет, и в этом возрасте, конечно, сложно найти команду. Когда-то он был хорош, особенно со своей скоростью и техникой. Но его время прошло.

То, что он вообще зацепился за «Краснодар», уже хорошо. Сейчас ему лучше спокойно завершить карьеру, не дергаться никуда», – сказал экс-футболист ЦСКА и сборной СССР.

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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Р-Спорт»
logoФедор Смолов
logoпремьер-лига Россия
Владимир Алексеевич Пономарев
logoКраснодар
происшествия
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