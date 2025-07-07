Кремлев о драке Смолова: «Боксерам надо заняться дисциплиной футболистов». Тарасов поддержал главу IBA: «Он осознал, видео записал. Федя, тренироваться ходи, если что-то там хочешь»

Умар Кремлев и Дмитрий Тарасов пригласили Федора Смолова на занятия по боксу.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России, произошедшей в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев опубликовал в сторис инстаграма видео с участием Дмитрия Тарасова, записанное в тренажерном зале. В ролике Кремлев и экс-полузащитник «Локомотива » обсуждают инцидент и обращаются к Смолову .

Кремлев: Вообще в последнее время футболисты косячат че-то.

Тарасов: Ну да, есть такое.

Федя, ты тренироваться ходи, если что-то там хочешь, а че-то кидает тебя. Как научился – вот! (боксирует)

Кремлев: Мне кажется, боксерам [надо] заняться дисциплиной футболистов. Это точно.

Тарасов: Я согласен, поддерживаю.

Кремлев: Чтоб силу применяли где? Вот, пожалуйста, ринг хороший, там можно. Правильно?

Тарасов: Но он осознал вроде же, он записал видео.

Кремлев: Молодцы, когда осознают люди, это хорошо.

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