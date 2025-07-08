Экс-жена Кокорина о драке Смолова: «Попросила отца помочь решить конфликт, он организовал встречу с пострадавшим, своим другом – не договорились. Мы с Федей дружим 16 лет»

Дарья Валитова высказалась о роли своего отца в ситуации вокруг Федора Смолова.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео драки с участием экс-форварда «Краснодара » и сборной России, произошедшей в мае в кафе «Кофемания» на улице Никитской в Москве. В этом же заведении в 2018 году устроили драку экс-футболисты сборной России Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Сообщалось, что в середине июня знакомым Смолова стали присылать видео с просьбой передать его футболисту, угрожая опубликовать ролик в сети. Сначала неизвестные требовали 1 млн рублей, затем 3 млн. В итоге вымогатели увеличили сумму до 20 млн.

Также стало известно, что Руслан Валитов, отец бывшей супруги Кокорина Дарьи Валитовой, организовал встречу Смолова с одним из пострадавших, на которой обсуждалась возможная денежная компенсация в обмен на нераспространение видео.

«Обычно не люблю комментировать какие‑то сплетни. Но в данной ситуации не могу промолчать.

28 мая у Федора Смолова произошел конфликт. Один из участников конфликта – Андрей Попелуха, который является другом моего отца. После конфликта Андрей позвонил отцу, чтобы уточнить, знает ли моя семья Смолова, так как у них был конфликт, который они хотели бы урегулировать без огласки. На это мой отец позвонил мне и уточнил, хорошо ли я общаюсь со Смоловым, – я ответила, что мы хорошо дружим уже 16 лет.

После чего позвонила Феде, чтобы уточнить ситуацию. Он сказал мне, что ситуация была, он бы сам хотел урегулировать это без полиции и огласки, но ему звонят непонятные люди и шантажируют его. И он сильно запутался. Если мой отец – реально друг Попелухи, то он бы хотел встретиться лично и все обсудить.

Я попросила отца помочь в урегулировании конфликта, потому что Федор – мой друг. Отец организовал им встречу, они поговорили. Договоренности не произошло, по какой причине – лучше уточнить у участников. После этого никакого контакта у моего отца и Федора не было. Мне больно и неприятно, что после стольких лет дружбы и искренних побуждений помочь своему другу все вот так происходит», – написала Валитова в сторис инстаграма.

Также она сообщила, что пыталась связаться со Смоловым.

«Когда я сегодня прочитала новости, я позвонила Федору (он не взял трубку). В ответ на мой звонок он отправил мне данное сообщение (в следующей сторис скриншот с текстом «Это не я, это мои адвокаты» – Спортс’‘).

Понимаю, что его адвокаты, пиарщики и прочие люди, которые ему помогают, не могут обойтись без фамилии Кокорин. Но все же это некрасиво!» – заявила Валитова.