Колосков о лимите: «Что плохого, что в «Динамо», «Спартаке», «Краснодаре» или «Зените» есть игроки мирового уровня? Проблема в резерве – из 16 академий выпускаются 320 человек, и где они потом?»

Вячеслав Колосков высказался против изменения лимита на легионеров в Мир РПЛ.

«Клубы заинтересованы в этом, было бы странно, если бы они выступили за сокращение лимита. Конечно, клубы будут все время поддерживать, более того от клубов шла инициатива увеличения лимита.

Лимит на легионеров – тема давняя и дискуссионная. Что плохого в том, что в «Динамо », «Спартаке », «Краснодаре » или «Зените » играют футболисты высокого, мирового уровня. Ничего плохого я в этом не вижу. При этом все равно появляются молодые ребята, которые имеют хорошие перспективы заиграть в европейских клубах.

Скажу так, дело вовсе не в лимите, который якобы мешает появлению талантливых футболистов, а в качестве подготовки резерва, это наша коренная проблема. В стране есть 16 академий, из них выпускаются 320 человек, и где они потом? Затрат много, инфраструктура современная, а КПД близится к нулю. Вот это тема для дискуссии в российском футболе.

Считаю, что лимит на легионеров менять не стоит, эта тема, конечно, может всплывать в повестке, но на сегодняшний день она не так актуальна. Сейчас даже при условии того, что в некоторых командах играет по восемь‑девять иностранцев, там появляются хорошие молодые футболисты», – заявил почетный президент РФС .