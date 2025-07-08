Тренер «Зенита» Оливейра о Веге: «Стиль Скопинцева – атакующий игрок фланга. Обладает современными качествами: объем, скорость, хорошая работа с мячом»
Вильям Оливейра высоко оценил игровые качества Романа Веги.
– Это игрок, которого мы знаем давно. Знаем, что это очень перспективный игрок. Он обладает всеми современными качествами: дает объем, есть скорость, хорошо работает с мячом. Надеюсь, поможет решить нашу задачу.
– Кого он напоминает? С кем его можно сравнить?
– Стиль игры Скопинцева. Атакующий игрок фланга, – сказал тренер «Зенита».
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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