Тренер «Зенита» Оливейра о Веге: «Стиль Скопинцева – атакующий игрок фланга. Обладает современными качествами: объем, скорость, хорошая работа с мячом»

Вильям Оливейра высоко оценил игровые качества Романа Веги.

– Это игрок, которого мы знаем давно. Знаем, что это очень перспективный игрок. Он обладает всеми современными качествами: дает объем, есть скорость, хорошо работает с мячом. Надеюсь, поможет решить нашу задачу.

– Кого он напоминает? С кем его можно сравнить?

– Стиль игры Скопинцева . Атакующий игрок фланга, – сказал тренер «Зенита ».

Зачем в «Зените» четыре правых защитника уровня топов РПЛ?