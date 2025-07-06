Семак об 1:2 с «Балтикой»: «Рабочая игра, неплохая интенсивность – главное, что все живы, здоровы. Будем надеяться, что хорошо подойдем к чемпионату»

Сергей Семак оценил игру «Зенита» в товарищеском матче с «Балтикой».

Команда из Санкт-Петербурга уступила со счетом 1:2.

– Самое важное, что все живы, здоровы. Первый тайм был опять лучше, второй сложнее. Большинство ребят нормально выдержали, но тоже устали в конце. Существовал определенный риск получить повреждение.

Рабочая игра, неплохая интенсивность. Будем готовиться к следующему матчу. Осталось два контрольных матча, возможно, три. Будем надеяться, что хорошо подойдем к чемпионату.

– Как оцените дебютный матч Романа Веги?

– Мне понравился. Оставил приятное впечатление и по качеству, по движению с мячом. Надеюсь, достаточно быстро адаптируется. Он хорошо знает Лусиано . Через контрольные матчи будет готовиться к основным, – сказал главный тренер «Зенита ».