Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»

Прядкин ждет возвращения команд РФ на международную арену в ближайшее время.

Сегодня в Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС). Сергей Прядкин выступает на ней в качестве представителя УЕФА .

«Самый важный вопрос: когда нас вернут. Эта работа идет. С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену.

Желаю успешной конференции, извините, я сильно переживаю», – сказал бывший президент РПЛ Прядкин.