Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»
Прядкин ждет возвращения команд РФ на международную арену в ближайшее время.
Сегодня в Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС). Сергей Прядкин выступает на ней в качестве представителя УЕФА.
«Самый важный вопрос: когда нас вернут. Эта работа идет. С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену.
Желаю успешной конференции, извините, я сильно переживаю», – сказал бывший президент РПЛ Прядкин.
Ювентус
Будет ничья
Манчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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