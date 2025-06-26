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Сергей Прядкин: «Будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену в ближайшее время. С момента введения санкций РФС ведет работу»

Прядкин ждет возвращения команд РФ на международную арену в ближайшее время.

Сегодня в Москве проходит конференция Российского футбольного союза (РФС). Сергей Прядкин выступает на ней в качестве представителя УЕФА.

«Самый важный вопрос: когда нас вернут. Эта работа идет. С момента введения санкций РФС ведет работу. Пусть она не афишируется. В ближайшее время мы будем ожидать возврат наших клубов и сборной на международную арену.

Желаю успешной конференции, извините, я сильно переживаю», – сказал бывший президент РПЛ Прядкин.

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ЮвентусЮвентус
Будет ничьячемпионат мира среди клубов
Манчестер СитиМанчестер Сити
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
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отстранение и возвращение России
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