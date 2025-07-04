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«Бешикташ» и Иммобиле расторгли контракт после одного сезона. 35-летнему форварду выплатят 2,6 млн евро

Чиро Иммобиле покинул «Бешикташ».

«Контракт с профессиональным футболистом Чиро Иммобиле был расторгнут.

Мы хотели бы поблагодарить Иммобиле за его заслуги перед нашим клубом и пожелать ему успехов в его будущей карьере», – говорится на сайте «Бешикташа».

Также турецкий клуб отметил, что соглашение с 35-летним нападающим было расторгнуто по обоюдному согласию. Игроку будет выплачена компенсация в размере 2 625 000 евро.

Итальянец перешел в «Бешикташ» прошлым летом из «Лацио» за 3 млн евро, подписав двухлетний контракт. В минувшем сезоне форвард провел 41 матч и отметился 19 голами.

Ранее сообщалось, что Иммобиле перейдет в «Болонью».

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Бешикташа»
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