«Наполи» покупает за 28 млн евро Ланга у ПСВ. У вингера 11+10 в 29 играх сезона Эредивизи

Вингер ПСВ Ноа Ланг близок к переходу в «Наполи».

Клубы уже обменялись документами, сумма трансфера составит 28 млн евро, также клуб из Эйндховена получит определенный процент с перепродажи 26-летнего игрока сборной Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, в ближайшее время Ланг пройдет медосмотр и подпишет с неаполитанцами долгосрочный контракт с зарплатой 2,8 млн после уплаты налогов.

В 29 матчах прошлого чемпионата Эредивизи на счету вингера 11 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь .