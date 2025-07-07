«Наполи» покупает за 28 млн евро Ланга у ПСВ. У вингера 11+10 в 29 играх сезона Эредивизи
Вингер ПСВ Ноа Ланг близок к переходу в «Наполи».
Клубы уже обменялись документами, сумма трансфера составит 28 млн евро, также клуб из Эйндховена получит определенный процент с перепродажи 26-летнего игрока сборной Нидерландов, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По данным источника, в ближайшее время Ланг пройдет медосмотр и подпишет с неаполитанцами долгосрочный контракт с зарплатой 2,8 млн после уплаты налогов.
В 29 матчах прошлого чемпионата Эредивизи на счету вингера 11 голов и 10 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Фабрицио Романо в X
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