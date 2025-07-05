«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лукку. «Наполи» и «Атлетико» также интересуются форвардом «Удинезе»
«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лоренцо Лукку.
По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Милан» отправил запрос в «Удинезе», чтобы уточнить ситуацию вокруг форварда. Отмечается, что к Лукке также присматривается «Аталанта».
Ранее сообщалось, что «Атлетико» может сделать трансферное предложение по 24-летнему нападающему.
Фаворитом в борьбе за Лукку считается «Наполи». Клубы планировали встречу в начале этой недели.
В минувшем сезоне Серии А в Лукка забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт Альфредо Педуллы
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