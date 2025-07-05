«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лукку. «Наполи» и «Атлетико» также интересуются форвардом «Удинезе»

«Милан» и «Аталанта» включились в борьбу за Лоренцо Лукку.

По данным журналиста Альфредо Педуллы, «Милан » отправил запрос в «Удинезе », чтобы уточнить ситуацию вокруг форварда. Отмечается, что к Лукке также присматривается «Аталанта ».

Ранее сообщалось, что «Атлетико » может сделать трансферное предложение по 24-летнему нападающему.

Фаворитом в борьбе за Лукку считается «Наполи ». Клубы планировали встречу в начале этой недели.

В минувшем сезоне Серии А в Лукка забил 12 голов и сделал одну результативную передачу в 33 матчах. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .