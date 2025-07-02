Иммобиле и Бернардески перейдут в «Болонью» свободными агентами. Экс-форвард «Лацио» расторгнет контракт с «Бешикташем»
Чиро Иммобиле и Федерико Бернардески перейдут в «Болонью».
Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Утверждается, что Иммобиле расторгнет контракт с «Бешикташем», рассчитанный до 2026 года, и подпишет соглашение с «Болоньей» по схеме «1+1». Бернардески присоединится к клубу свободным агентом после ухода из «Торонто».
Иммобиле – лучший бомбардир в истории «Лацио» с 207 голами, он покинул римский клуб в 2024 году. В сезоне-2024/25 Чиро забил 15 голов в чемпионате Турции и стал лучшим бомбардиром «Бешикташа». Статистику 35-летнего форварда можно найти здесь.
Бернардески в 2025 году провел за «Торонто» 15 матчей в МЛС, отметившись 4 голами и 3 ассистами. Его статистика доступна по этой ссылке.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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