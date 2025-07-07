«Райо Вальекано» подписал Луиса Фелипе. Защитник расторг контракт с «Марселем»

Луис Фелипе перешел в «Райо Вальекано» из «Марселя».

Испанский клуб объявил о трансфере 28-летнего защитника. Бразильца представили сгенерированным изображением его «футбольного паспорта», указав позицию и все бывшие клубы игрока.

Экс-защитник «Лацио» и «Бетиса» зимой перешел в «Марсель » в качестве свободного агента. По данным Mundo Deportivo, стороны расторгли контракт.

С полной статистикой Фелипе можно ознакомиться здесь .

Изображение: rayovallecano.es