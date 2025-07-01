Правый защитник «Марселя» Лирола предложен «Спартаку». Клуб не заинтересован в испанце и рассматривает другие варианты (Metaratings)
Поль Лирола был предложен «Спартаку».
Красно-белых предложили рассмотреть кандидатуру 27-летнего правого защитника «Марселя».
По информации Metaratings, «Спартак» на данный момент не заинтересован в испанском футболисте и рассматривает других кандидатуры на позицию правого защитника.
В прошлом сезоне Поль Лирола провел 19 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.
Его статистику можно изучить по этой ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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