Правый защитник «Марселя» Лирола предложен «Спартаку». Клуб не заинтересован в испанце и рассматривает другие варианты (Metaratings)

Поль Лирола был предложен «Спартаку».

Красно-белых предложили рассмотреть кандидатуру 27-летнего правого защитника «Марселя ».

По информации Metaratings, «Спартак » на данный момент не заинтересован в испанском футболисте и рассматривает других кандидатуры на позицию правого защитника.

В прошлом сезоне Поль Лирола провел 19 матчей в Лиге 1, забив 1 гол и сделав 2 результативные передачи.

Его статистику можно изучить по этой ссылке .