«Марсель» бесплатно подписал Луиса Фелипе. Вратарь Лопес отдан в аренду «Лансу»
«Марсель» подписал Луиса Фелипе в качестве свободного агента.
Экс-защитник «Лацио» и «Бетиса» ранее выступал за «Аль-Иттихад». 27-летний игрок покинул саудовский клуб после двух сезонов. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.
Также стало известно, что марсельцы отдали Пау Лопеса во вторую аренду за год. Голкипер, ранее выступавший за «Жирону», перешел в «Ланс».
Соглашение рассчитано до июня 2025 года и предусматривает право выкупа. Подробная статистика 30-летнего игрока доступна по ссылке.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Марселя»
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