«Марсель» арендовал защитника сборной Аргентины Медину у «Ланса» за 2 млн евро с выкупом за 18+2 млн

«Марсель» арендовал защитника Факундо Медину у «Ланса».

Аргентинец перешел в клуб из Марселя на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной.

По данным журналиста Себастьяна Дени, аренда игрока обойдется в 2 млн евро, а выкуп будет осуществлен за 18 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.

Медина выступал за «Ланс » с 2020 года. На счету защитника 165 матчей, 8 голов и 10 результативных передач.

В 2025 году 26-летний игрок впервые сыграл в стартовом составе за сборную Аргентины . В последних четырех отборочных матчах ЧМ-2026 Медина выходил на поле трижды.