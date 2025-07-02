«Марсель» арендовал защитника сборной Аргентины Медину у «Ланса» за 2 млн евро с выкупом за 18+2 млн
«Марсель» арендовал защитника Факундо Медину у «Ланса».
Аргентинец перешел в клуб из Марселя на правах аренды с опцией выкупа, которая может стать обязательной.
По данным журналиста Себастьяна Дени, аренда игрока обойдется в 2 млн евро, а выкуп будет осуществлен за 18 млн евро плюс 2 млн в качестве бонусов.
Медина выступал за «Ланс» с 2020 года. На счету защитника 165 матчей, 8 голов и 10 результативных передач.
В 2025 году 26-летний игрок впервые сыграл в стартовом составе за сборную Аргентины. В последних четырех отборочных матчах ЧМ-2026 Медина выходил на поле трижды.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Марселя»
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