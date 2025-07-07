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Захарян начал подготовку к новому сезону с «Сосьедадом»

Арсен Захарян начал подготовку к новому сезону вместе с «Реал Сосьедад».

Российский полузащитник приступил к подготовке к следующему сезону Ла Лиги вместе с командой, сообщает пресс‑служба «Сосьедада».

Сегодня Захарян прибыл в расположение клуба и принял участие в занятии с партнерами по команде.

В минувшем сезоне 22‑летний игрок из‑за различных повреждений провел за «Реал Сосьедад» лишь 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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