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Агент Захаряна: «Никакие травмы Арсена уже не мучают. Он готовится к новому сезону»

Агент Арсена Захаряна оценил фихзическое состояние игрока.

В завершившемся сезоне российский полузащитник «Реал Сосьедад» из‑за травм провел лишь 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

«7 июля начинаются сборы у «Реал Сосьедад». Арсен был уже готов к полноценным тренировкам в конце сезона.

Сейчас его уже никакие травмы не мучают, он готовится к новому сезону», – сказал Геннадий Голубин.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАрсен Захарян
logoпремьер-лига Россия
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