Агент Захаряна: «Никакие травмы Арсена уже не мучают. Он готовится к новому сезону»
Агент Арсена Захаряна оценил фихзическое состояние игрока.
В завершившемся сезоне российский полузащитник «Реал Сосьедад» из‑за травм провел лишь 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 ассист.
«7 июля начинаются сборы у «Реал Сосьедад». Арсен был уже готов к полноценным тренировкам в конце сезона.
Сейчас его уже никакие травмы не мучают, он готовится к новому сезону», – сказал Геннадий Голубин.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
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