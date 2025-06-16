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Канчельскис о Захаряне в «Сосьедаде»: «Дорогу в РПЛ Арсену нужно пока забыть, изо всех сил стараться закрепиться. Шанс выпадает не всем, неправильно все бросать и возвращаться»

Андрей Канчельскис не советует Арсену Захаряну возвращаться в чемпионат России.

В завершившемся сезоне российский полузащитник «Реал Сосьедад» из‑за травм провел лишь 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

«Конечно, Захаряну нужно изо всех сил сейчас стараться закрепиться в своей команде. Думать о возвращении в РПЛ не стоит – пока ему нужно забыть дорогу назад, цепляться в Европе. Такой шанс выпадает не всем, бросать все и возвращаться – неправильно.

Конечно, такая череда травм и неудач – очень неприятно, может надломить. Но надеюсь, что у него все наладится, и он наконец проведет хороший отрезок без травм», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед».

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoАрсен Захарян
logoАндрей Канчельскис
logoРеал Сосьедад
logoЛа Лига
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