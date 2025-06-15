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  • Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»
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Мостовой о Захаряне в «Сосьедаде»: «Я бы посоветовал ему оставаться, пусть пробует. В Россию Арсен всегда успеет – может и в 35 лет приехать играть»

Александр Мостовой считает, что Арсен Захарян должен остаться в «Реал Сосьедад».

В завершившемся сезоне российский полузащитник из‑за различных повреждений провел лишь 4 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и сделал 1 ассист.

– Какой совет вы бы дали Захаряну?

– Он не играл из‑за травм. Если Арсен вылечится, будет играть. Я бы посоветовал ему оставаться в «Реал Сосьедад». У него долгосрочный контракт, пусть пробует.

Чемпионат прекрасный, главное – избавиться от травм. Город и отношение к Захаряну тоже хорошие.

В Россию Захарян всегда успеет, сюда он может приехать и в 35 лет играть, – сказал экс-футболист «Сельты» и «Спартака» Мостовой.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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