Гендиректор «Динамо»: «Мы рассчитываем на Карраскаля в сезоне. Нас не устраивает предложение, после отказа ситуация не развивается»
Павел Пивоваров заявил, что «Динамо» рассчитывает на Хорхе Карраскаля.
Ранее появилась информация, что «Фламенго» и «Динамо» договорились о трансфере футболиста.
– По Карраскалю вы уже опровергли – он вышел на поле в Братском кубке. История с его возможным переходом завершена?
– Предложение, которое нам пришло, нас не устраивает. После нашего отказа ситуация никак не развивается, клуб больше не контактировал.
Поэтому мы рассчитываем на него в сезоне, – сказал генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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