Черчесов о претензиях «Спартака» на чемпионство: «А что они должны декларировать? Красно-белые, «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» должны ставить цель быть первыми»
Станислав Черчесов согласен, что «Спартак» должен претендовать на чемпионство.
В прошлом сезоне красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место.
«Спартак» декларирует борьбу за чемпионство? А что они должны декларировать? Такие клубы, как «Спартак», «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» должны ставить цель быть первыми.
Да, первое место одно, а претендентов на словах много. Но уже 12-го числа матч за Суперкубок — увидим реальную силу «Краснодара» и ЦСКА», — сказал экс-тренер сборной России.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33849 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости