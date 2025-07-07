Черчесов о претензиях «Спартака» на чемпионство: «А что они должны декларировать? Красно-белые, «Динамо», «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» должны ставить цель быть первыми»

Станислав Черчесов согласен, что «Спартак» должен претендовать на чемпионство.

В прошлом сезоне красно-белые заняли в Мир РПЛ 4-е место.

«Спартак » декларирует борьбу за чемпионство? А что они должны декларировать? Такие клубы, как «Спартак», «Динамо », «Локомотив », «Зенит », «Краснодар» должны ставить цель быть первыми.

Да, первое место одно, а претендентов на словах много. Но уже 12-го числа матч за Суперкубок — увидим реальную силу «Краснодара» и ЦСКА», — сказал экс-тренер сборной России.