Ориньо о срыве трансфера в «Спартак» в 2018-м: «Слишком много тех, кто участвовал в переходе, думали только о деньгах. Соглашусь, если меня серьезно будут рассматривать»

Ориньо рассказал о срыве своего перехода в «Спартак» в 2018 году.

— В 2018 году ты мог перейти в «Спартак». Не жалеешь, что этого трансфера не случилось?

— У меня был очень хороший период в «Сантосе», получил от бразильского клуба предложение о продлении контракта, но отказался. Со мной был знаком бывший игрок «Спартака » Марсело Силва, который имел контакт с людьми из московского клуба. Он передал информацию обо мне.

Я тогда был на пике своей формы и вроде как понравился «Спартаку». Мы начали переговоры. Однако слишком много людей, которые участвовали в моем переходе, думали только о деньгах. В итоге все сорвалось.

— Жалел ли ты когда-нибудь об этом?

— Было грустно, но не очень обидно. Мне было тогда 23 года, и карьера только начиналась. Я понимаю, насколько «Спартак» большой клуб России, это сильная команда. Но я недолго грустил.

— Если сейчас поступит предложение, то согласишься перейти в «Спартак»?

— Если он серьезно будет меня рассматривать сейчас, то, конечно, соглашусь. «Спартак» — это клуб с большими амбициями и задачами, – сказал экс-защитник «Химок».