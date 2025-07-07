Хлусевич об интересе «Краснодара»: «Ничего не знаю. На данный момент мое будущее на 100 процентов связано со «Спартаком»
Даниил Хлусевич оценил вероятность своего перехода из «Спартака» в «Краснодар».
— Насколько правдивы слухи об интересе «Краснодара»?
— Это к агенту. Я ничего не знаю. Спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком».
— Что можете сказать о своем будущем?
— На данный момент оно на 100 процентов связано со «Спартаком». Я здесь.
— Что-то может измениться?
— У вас есть номер агента, – сказал защитник.
Заболотный в «Спартаке» – чего ждете?33429 голосов
Станет основным, забьет 10+ за сезон
Будет полезно выходить на замену
Провалится, не будет играть
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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