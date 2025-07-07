Хлусевич об интересе «Краснодара»: «Ничего не знаю. На данный момент мое будущее на 100 процентов связано со «Спартаком»

Даниил Хлусевич оценил вероятность своего перехода из «Спартака» в «Краснодар».

— Насколько правдивы слухи об интересе «Краснодара»?

— Это к агенту. Я ничего не знаю. Спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком».

— Что можете сказать о своем будущем?

— На данный момент оно на 100 процентов связано со «Спартаком ». Я здесь.

— Что-то может измениться?

— У вас есть номер агента, – сказал защитник.