«Ювентус» готов включить Влаховича, Луиса и Веа в сделку с «МЮ» по Санчо

«Ювентус» работает над трансфером Джейдона Санчо.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что туринцы дважды общались с «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, а также уже контактировали с окружением вингера.

Отмечается, что «бьянконери» проинформировали манкунианцев о доступности Дугласа Луиса, Душана Влаховича и Тимоти Веа и готовы задействовать их в потенциальной сделке. «МЮ» пока не общался с этими игроками.

«Ювентус» готов купить Санчо, но платить ему в полном объеме ту зарплату, которую англичанин получает сейчас, не хочет. Это называется основным препятствием на пути к трансферу.