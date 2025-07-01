«Ювентус» готов включить Влаховича, Луиса и Веа в сделку с «МЮ» по Санчо
«Ювентус» работает над трансфером Джейдона Санчо.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что туринцы дважды общались с «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе, а также уже контактировали с окружением вингера.
Отмечается, что «бьянконери» проинформировали манкунианцев о доступности Дугласа Луиса, Душана Влаховича и Тимоти Веа и готовы задействовать их в потенциальной сделке. «МЮ» пока не общался с этими игроками.
«Ювентус» готов купить Санчо, но платить ему в полном объеме ту зарплату, которую англичанин получает сейчас, не хочет. Это называется основным препятствием на пути к трансферу.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
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