Тони Кроос: «Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто»

Тони Кроос заявил, что «Реалу» не хватает такого игрока, как он.

Бывший полузащитник «Реала » и сборной Германии завершил карьеру год назад.

«Реалу» по-прежнемуне хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто», – сказал Кроос в интервью La Gazzetta dello Sport.