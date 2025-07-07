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Тони Кроос: «Реалу» по-прежнему не хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто»

Тони Кроос заявил, что «Реалу» не хватает такого игрока, как он.

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии завершил карьеру год назад. 

«Реалу» по-прежнемуне хватает игрока моего профиля, они продолжают его искать. Таких футболистов немного, и заполучить их непросто», – сказал Кроос в интервью La Gazzetta dello Sport. 

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Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
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